بطولة إنكلترا: برايتون يفرمل وست هام بالتعادل معه

الرياص - اسماء السيد - لندن: فرمل برايتون مضيفه وست هام بعدما فرض عليه التعادل السلبي الثلاثاء في ختام المرحلة العشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز اللقاء على خلفية ثلاثة انتصارات متتالية على ولفرهامبتون 3-0 ومانشستر يونايتد 2-0 وآخرها الأبرز على جاره اللندني أرسنال خارج الديار 2-0.

لكنه اصطدم الثلاثاء ببرايتون الذي كان الطرف الأكثر استحواذاً وتسديداً على المرمى، لاسيما في الشوط الثاني، لكن من دون فعالية، ليكتفي فريق المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، القادم بدوره من فوز لافت على الفريق اللندني الآخر توتنهام 4-2، بالتعادل في أمسية تاريخية للاعب وسطه جيمس ميلنر الذي بات في وصافة أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في الدوري الممتاز (633) أمام الويلزي راين غيغز (632) وخلف المتصدر الويلزي غاريث بايل (652).

وبهذا التعادل، رفع وست هام رصيده الى 34 نقطة في المركز السادس مباشرة أمام برايتون الذي تقدم على مانشستر يونايتد بفارق الأهداف بعد الخسارة التي تلقاها الأخير السبت ضد نوتنغهام فوريست (1-2).