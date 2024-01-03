اتحاد الكرة يخطر الزمالك بإنضمام 6 لاعبين لمنتخب ناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 6 لاعبين من فريقي النادي مواليد 2008 و 2009، للانضمام لمعسكر لمنتخب مصر للناشئين.
وجاءت الأسماء التي تم اختيارها كالتالي :
- عمر عبد العزيز "حارس مرمى" مواليد 2008.
- محمد إيهاب "حارس مرمى" مواليد 2008.
- عمر ياسر "مدافع" مواليد 2008 .
- محمد حمد "جناح هجومي" مواليد 2008.
- معاذ محمد "مدافع" مواليد 2008.
- أحمد إبراهيم "مهاجم" مواليد 2009.
ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 تحت قيادة أحمد الكاس، يوم الخميس 4 يناير الجاري، ويستمر حتي 11 من نفس الشهر، ضمن الاستعدادات لتصفيات أمم أفريقيا 2025.