القندوسي: الاهلي حلم أي لاعب وفضلته على الزمالك

تحدث الجزائري أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا المعار من الاهلي عن كواليس انتقاله إلى القلعة الحمراء.

وانضم أحمد القندوسي إلى صفوف الاهلي قادمًا من وفاق سطيف الجزائري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال القندوسي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي أحمد شوبير: “اي لاعب يتمنى اللعب للنادي الاهلي”.

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وتابع: “الزمالك لم يتواصل معي بشكل رسمي وعبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف خيرني بين القطبين واخترت الاهلي”.

واضاف القندويسي: “الزمالك عرض دفع فلوس ولكن كنت ارغب في الانتقال إلى الاهلي، خاصة وان الفارس الأبيض كان يعاني من مشاكل ادارية وفنية في هذا الوقت”.

وواصل: “تلقيت عروضاً أوروبية من تركيا واسابنيا وبلجيكا ولكن المقابل المادي كان ضعيف، حققت مع الاهلي 4 بطولات في نصف موسم وهو رقم لا يحققه بعض اللاعبين في 20 عام”.