أرقام قياسية لـ منتخب مصر في أمم أفريقيا

حقق منتخب مصر الكروي الأول عدة أرقام قياسية في بطولة كأس أمم أفريقيا، وذلك قبل خوض منافسات كان 2023، والتي ستقام في دولة كوت ديفوار.

وسيشارك منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير، وحتى 11 فبراير.

وسيلاقي منتخب مصر في مباراته الأولى ببطولة أمم أفريقيا 2023، نظيره موزمبيق يوم 14 يناير المقبل، على ملعب فيلكس بوانيه في مدينة أبيدجان.

ويقع الفراعنة في المجموعة الثانية بأمم أفريقيا، رفقة منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

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وكان منتخب مصر قد توج بلقب كأس أمم أفريقيا آخر مرة نسخة 2010، تحت قيادة المدرب حسن شحاتة، في غانا.

أرقام منتخب مصر في أمم أفريقيا

1/يعد منتخب مصر الأكثر تتويجا ببطولة كأس أمم إفريقيا، برصيد 7 مرات كانت آخرها عام 2010.

2/شارك منتخب الفراعنة في أمم أفريقيا 25 مرة، كأكثر المنتخبات مشاركة.

3/يعد الفراعنة الأكثر خوضًا للمباريات في أمم أفريقيا بواقع 107 مباراة، حقق الفوز في 60 مباراة و20 تعادلا ونجح في تسجيل 168 هدفا.

3/ يعد منتخب مصر أكثر منتخب حقق انتصارات في كأس أمم إفريقيا بواقع 60 فوز.

4/ يعد الفراعنة آخر منتخب حقق البطولة على أرضه ووسط جمهوره عام 2006، وذلك على حساب كوت ديفوار.

5/منتخب مصر أكثر من استضاف بطولة كأس أمم إفريقيا في تاريخها بواقع 5 بطولات كانت آخرها عام 2019.

6/ يعد أحمد حسن قائد الفراعنة السابق أكثر من شارك في أمم أفريقيا، بواقع 8 نسخ مختلفة، مناصفة مع النجم الكاميروني سونج من 1996 حتى 2010.

7/عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، أكبر لاعب شارك في بطولة كأس أمم إفريقيا عبر تاريخها.

وشارك الحضري في بطولة كأس أمم إفريقيا عام 2017 أمام الكاميرون، وهو يبلغ من العمر 44 عامًا و21 يومًا.

8/يعد حسن الشاذلي لاعب منتخب مصر السابق الهداف التاريخي الرابع لبطولة إفريقيا برصيد 12 هدفا، خلف كل من، صامويل إيتو برصيد 18 هدفا، ولوران بوكو برصيد 14 هدفا، ورشيدي ياكيني صاحب الـ 13 هدفا.