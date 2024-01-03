أول تحرك من الاهلي لحسم صفقة وسام أبو علي

اتخذ مجلس إدارة النادي الاهلي خطوة رسمية لحسم صفقة وسام أبو علي من صفوف فريق سريوس السويدي.

ويسعى النادي الاهلي للتعاقد مع الدنماركي من أصول فلسطينية وسام أبو علي في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكد الإعلامي محمد شبانة أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي سيسافر إلى السويد خلال الأيام القادمة لحسم صفقة وسام أبو علي.

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وقال محمد شبانة في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: ” أمير توفيق سوف يسافر إلى السويد في خلال أيام، من أجل إنهاء اجراءات ضم وسام أبوعلي لاعب فريق سيريوس السويدي”.

وتابع: “الصفقة قريبة من النادي الاهلي لكنها لم تحسم رسميًا، وكان هناك فيديوهات منتشرة لخضوع اللاعب لجلسة تصوير، ولكن الفيديو يخص إبراهيم عبدالحكم لاعب شباب الاهلي”.