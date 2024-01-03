سيريس السويدي يثير الجدل بخصوص انتقال نجمه إلى الاهلي

آثار نادي سيريس السويدي، الجدل حول انتقال نجمه الفلسطيني وسام أبو علي، إلى صفوف النادي الاهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب النادي الاهلي في التعاقد مع وسام أبو علي مهاجم نادي سيريس السويدي، في الميركاتو الشتوي، لتدعيم الخط الهجومي.

ويعد وسام أبو علي، أبرز المرشحين لقيادة هجوم النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة، بطلب من السويسري مارسيل كولر.

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وقال جوناثان إديرستروم، رئيس قسم تحليل بيانات نادي سيريس، خلال تصريحات لصحيفة “fotbolldirekt” السويدية، إن هناك اهتمام كبير بالتعاقد مع وسام أبو علي والعديد من اللاعبين الآخرين،وهو أمر رائع.

وأوضح أنه لم يتم تحديد سعرًا معينًا لبيع وسام أبو علي كما يشاع، وهو لديه عقود طويلة الأمد معنا لذلك نحن المتحكمون في القرار، وسنتخذ القرار المناسب لنا.

وبسؤال رئيس قسم تحليل البيانات، عن حقيقة تلقى نادي سيريس السويدي عرضًا لضم وسام أبو علي، رد قائلًا:”لن أعلق”.