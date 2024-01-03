ملامح تشكيل منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2023

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـ منتخب مصر، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به أولى مباريات الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ويستعد منتخب مصر، لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس أمم أفريقيا 2023، بمواجهة موزمبيق في الجولة الأولى من منافسات البطولة.

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وستقام مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق، يوم الأحد الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع في أمم أفريقيا 2023

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، عمر كمال عبدالواحد.

الوسط: مروان عطية، محمد النني، إمام عاشور.

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.