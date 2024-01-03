تفاصيل عقد عمر كمال عبدالواحد في الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد فاروق، أن النادي الأهلي أنهي اتفاقه مع عمر كمال عبدالواحد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر تمهيدًا للإعلان عن الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر تصريحات تلفزيونية:«انضمام عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي مسألة وقت فقط ومن المنتظر أن ينتقل اللاعب إلى النادي الأهلي لمدة 3 مواسم ونصف».

وتابع:«يحصل عمر كمال عبدالواحد مع النادي الأهلي على راتب 7 مليون جنيه حتي نهاية الموسم الجاري على أن يكون يحصل اللاعب على 10 مليون جنيه في الموسم القادم بزيادة مليون جنيه في كل موسم قادم».

