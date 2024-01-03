منتخب مصر..موعد وصول المحترفين للانضمام لمعسكر الفراعنة بالعاصمة الادارية

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ المنتخب الوطني مساء اليوم الثلاثاء 2 يناير معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا في نسختها المقبلة بدولة كوت ديفوار.

ويكتمل صفوف منتخب مصر الأول بوصول جميع اللاعبين المحترفين يوم الخميس الموافق 4 يناير الجاري في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في منافسات البطولة.

وسيصل الدولي المصري محمد صلاح مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 يناير الجاري للانضمام لمعسكر الفراعنة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة البرتغالى روي فيتوريا معسكرا تدريبيًا مغلقا بالعاصمة الإدارية الجديدة، هو الأخير له قبل السفر إلى كوت ديفوار، للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار، التي تقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 فريقا.

قائمة منتخب مصر

وجاءت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، على النحو التالي : محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

