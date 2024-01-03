الليلة.. باريس سان جيرمان وجهًا لوجه أمام تولوز في كأس السوبر الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم، عندما يلتقي فريق باريس سان جيرمان، نظيره تولوز، فى تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، على ملعب لقب كأس السوبر الفرنسي.

ويعد بطولة كأس السوبر الفرنسي، هي بطولة كرة قدم فرنسية تقام سنويًًا بين بطل الدوري الفرنسي وبطل كأس فرنسا، كما شهد موسم 1995–96 تحقيق فريق أوكسير ثنائية بطولتي دوري الدرجة الأولى وكأس فرنسا وبالتالي لم يتم إقامة بطولة كأس الأبطال.

ويدخل باريس سان جيرمان، بعدما توج بلقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي، فيما توج فريق تولوز بلقب كأس فرنسا، على حساب فريق نانت.

ويمتلك الفريق الباريسي، الرقم القياسي فى التتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي، برصيد 11 لقبا، فيما يتفوق الفريق الباريسي على نظيره ليون الذى حصد اللقب 8 مرات سابقة آخرها عام 2012، يليه استاد ريمس ثالثا برصيد 5 ألقاب متساويا مع سانت إيتيان. فيما حصد نادى موناكو لقب السوبر الفرنسي 4 مرات سابقة في تاريخه، يليه أندية "نانت، بوردو، ومارسيليا" برصيد 3 ألقاب لكل منهما.