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طارق يحيى: أتوقع أي شئ من اللاعبين الحاليين.. وشيكابالا يصدمني إذا انتقل إلى الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف طارق يحيى، لاعب الزمالك السابق موقفه من انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي، كاشفا احتياجات الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال يحيى خلال تصريحات تلفزيونية: "لم أتعرض للصدمة من انضمام إمام عاشور إلى الأهلي، رضا عبد العال انتقال إليهم وحسام وإبراهيم انضموا إلينا، الموضوع احتراف".

وأضاف: "الجمهور عاطفي ويحب اللاعبين، لهذا يكون الحزن على قدر المحبة، إنما إمام يروح الأهلي أو الإسماعيلي عادي".

وتابع: "يصدمني انتقال لاعب واحد إلى الأهلي وهو شيكابالا، أتوقع أي شئ من اللاعبين الحاليين والفكر والاحتراف".

واختتم طارق يحيى: "لم أتمنى اللعب اللأهلي، والزمالك يتمكن حصد بطولات إذ فك القيد وتعاقد مع أربعة أو خمسة لاعبين".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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