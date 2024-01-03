طارق يحيى: أتوقع أي شئ من اللاعبين الحاليين.. وشيكابالا يصدمني إذا انتقل إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
كشف طارق يحيى، لاعب الزمالك السابق موقفه من انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي، كاشفا احتياجات الزمالك خلال الفترة المقبلة.
وقال يحيى خلال تصريحات تلفزيونية: "لم أتعرض للصدمة من انضمام إمام عاشور إلى الأهلي، رضا عبد العال انتقال إليهم وحسام وإبراهيم انضموا إلينا، الموضوع احتراف".
وأضاف: "الجمهور عاطفي ويحب اللاعبين، لهذا يكون الحزن على قدر المحبة، إنما إمام يروح الأهلي أو الإسماعيلي عادي".
وتابع: "يصدمني انتقال لاعب واحد إلى الأهلي وهو شيكابالا، أتوقع أي شئ من اللاعبين الحاليين والفكر والاحتراف".
واختتم طارق يحيى: "لم أتمنى اللعب اللأهلي، والزمالك يتمكن حصد بطولات إذ فك القيد وتعاقد مع أربعة أو خمسة لاعبين".
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