بسيوني يكشف حقيقة عرض الزمالك لمحمد شحاتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لنادي طلائع الجيش حقيقة مفاوضات الزمالك مع محمد شحاتة، لاعب الفريق ومنتخب مصر الأولمبي.

وقال بسيوني خلال تصريحات تلفزيونية: "بخصوص انتقال شحاتة للزمالك، لم يصل أي عرض رسمي لأي لاعب في طلائع الجيش، وهو من اللاعبين الذي يمتلكون مستقبلا كبيرا".

وأضاف: "لم يصلنا عرضا رسميا للنظر فيه، ربما في بداية الموسم كان هناك حديث عنه وليس من الزمالك فقط بل أندية أخرى".

واختتم بسيوني: "اللاعب مستقبله كبير، يملك من الإمكانيات الفنية الكثير ولديه حلول وقدرات عالية وسيفيد أي نادي، نريده أن يتميز مع الفريق أكثر ولن نتأخر عنه لأننا نقدره ونريد الأفضل له".

يذكر أن محمد شحاتة جدد تعاقده مع طلائع الجيش حتى موسم 2028.

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