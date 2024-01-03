تشكيل أسوان أمام طنطا في دوري المحترفين

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن هشام زكريا المدير الفني لفريق أسوان تشكيل التماسيح لمباراة طنطا والتي ستجمع بينهما في الأسبوع الخامس عشر مسابقة دوري المحترفين لموسم 2023-2024.
تشكيل أسوان للمباراة:
مسعد عوض، علي فتحي، إسلام جمال، حسام عرفات، محمود صلاح، محمد مرسي، صابر الشيمي، أحمد أيمن، مصطفى عناني، إبراهيم البهنسي، موسى كيساي
وخاض أسوان 14 مباراة وحقق الانتصار في 4 مباريات، وتعادل في 6 آخرين، وتلقى الخسارة في 4 مباريات ويملك في رصيده 18 نقطة.
حيث جاء تشكيل أبناء السيد البدوي علي النحو التالي :
أحمد ربيع الشيخ في حراسة المرمي
خط الظهر : أحمد حسني ، نصر عبد الرازق ، احمد علي ، أسامة النجار
خط الوسط : حسون محمد ، أحمد السيد ، محمد محسن شيكا ، عبد الرحمن الدح ، محمد عاطف
وفي الهجوم : كريم أسامة
ويجلس علي دكة البدلاء :
مصطفي الكومي ، ساهر زيادة ، إبراهيم جمال ، فارس طارق ، محمد السيد ، الحسيني سمير، أحمد الشامي ، أقطاي عبد الله ، نانا آنتوي