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تشكيل أسوان أمام طنطا في دوري المحترفين

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن هشام زكريا المدير الفني لفريق أسوان تشكيل التماسيح لمباراة طنطا والتي ستجمع بينهما في الأسبوع الخامس عشر مسابقة دوري المحترفين لموسم 2023-2024.

 تشكيل أسوان للمباراة: 

مسعد عوض، علي فتحي، إسلام جمال، حسام عرفات، محمود صلاح، محمد مرسي، صابر الشيمي، أحمد أيمن، مصطفى عناني، إبراهيم البهنسي، موسى كيساي

 وخاض أسوان 14 مباراة وحقق الانتصار في 4 مباريات، وتعادل في 6 آخرين، وتلقى الخسارة في 4 مباريات ويملك في رصيده 18 نقطة. 

حيث جاء تشكيل أبناء السيد البدوي علي النحو التالي :

أحمد ربيع الشيخ في حراسة المرمي 
خط الظهر : أحمد حسني ، نصر عبد الرازق ، احمد علي ، أسامة النجار

خط الوسط : حسون محمد ، أحمد السيد ، محمد محسن شيكا ، عبد الرحمن الدح ، محمد عاطف

وفي الهجوم : كريم أسامة

ويجلس علي دكة البدلاء :

مصطفي الكومي ، ساهر زيادة ، إبراهيم جمال  ، فارس طارق ، محمد السيد ، الحسيني سمير، أحمد الشامي ، أقطاي عبد الله ، نانا آنتوي 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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