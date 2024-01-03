غياب كأس السوبر الفرنسي في عام 1996..فما السبب؟

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان أمام نظيره تولوز مساء اليوم، في لقاء ناري لا يقبل القسمة على إثنين يجمع الفريقين على ملعب حديقة الأمراء لحسم لقب كأس السوبر الفرنسي.

بطولة كأس السوبر الفرنسي عام 1995 ـ 1996

و تعد بطولة كأس السوبر الفرنسي، هي بطولة كرة قدم فرنسية تقام سنويًا بين بطل الدوري الفرنسي وبطل كأس فرنسا.

وشهدت البطولة لموسم 1995– 1996 تتويج فريق أوكسير بثنائية بطولتي دوري الدرجة الأولى وكأس فرنسا وبالتالي لم يتم إقامة بطولة كأس الأبطال.

ويدخل باريس سان جيرمان، بعدما توج بلقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي، فيما توج فريق تولوز بلقب كأس فرنسا، على حساب فريق نانت.

ويمتلك باريس سان جيرمان، الرقم القياسي فى التتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي، برصيد 11 لقبا، فيما يتفوق الفريق الباريسي على نظيره ليون الذى حصد اللقب 8 مرات سابقة آخرها عام 2012.

ويتفوق الفريق الباريسي على نظيره ليون الذى حصد اللقب 8 مرات سابقة آخرها عام 2012، يليه استاد ريمس ثالثا برصيد 5 ألقاب متساويا مع سانت إيتيان. فيما حصد نادى موناكو لقب السوبر الفرنسي 4 مرات سابقة في تاريخه، يليه أندية "نانت، بوردو، ومارسيليا" برصيد 3 ألقاب لكل منهما.