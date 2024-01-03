أمم أفريقيا .. القنوات الناقلة لمباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أيام قلائل تفصلنا عن انطلاق منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا ، التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها ، خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل.





ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس البطولة بشكل حصري في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وتأتي إذاعة المواجهات في أوروبا والمناطق خارج الشرق الأوسط عبر الأقمار والقنوات الأخرى على الترددات التالية .

القمر هيسباسات 30 غرب اسم القناة Canal 11 HD – ترددها: 12437 -H -27500

القمر تيليستار 15 غرب اسم القناة: ‏ESPN 901 – ترددها 12609-H-7550

القمر البلغاري 1.9 شرق – اسم القناة: RING HD – ترددها: 12418-H-30000

القمر الأوروبي 13 شرق اسم القناة: ‏Solo Calcio – ترددها: 11179-H-27500

وتأتي مواجهات البطولة في مرحلة دور المجموعات كما يلي :

السبت 13 يناير 2024 :

المجموعة الاولى :

كوت ديفوار – غينيا بيساو



الاحد 14 يناير 2024:

المجموعة الاولى :

نيجيريا – غينيا الاستوائية

المجموعة الثانية: مصر- الموزمبيق

غانا- الراس الاخضر

الاثنين 15 يناير :

المجموعة الثالثة: السنغال- غامبيا

الكاميرون – غينيا

المجموعة الرابعة:

الجزائر- انجولا

الثلاثاء 16 يناير 2024:

المجموعة الرابعة:

بوركينافاسو – موريتانيا

المجموعة الخامسة:

تونس- ناميبيا

مالي- جنوب افريقيا

الاربعاء 17 يناير 2024:

المجموعة السادسة:

المغرب – تنزانيا

كونغو الديمقراطية – زامبيا

الخميس 18 يناير 2024:

المجموعة الاولى:

كوت ديفوار- نيجيريا

غينيا الاستوائية - غينيا بيساو

المجموعة الثانية:

مصر- غانا

الجمعة 19 يناير 2024 :

المجموعة الثانية:

الراس الاخضر- الموزمبيق

المجموعة الثالثة :

السنغال- الكاميرون

غينيا- غامبيا

السبت 20 يناير 2024:

المجموعة الرابعة:

الجزائر- بوركينافاسو

موريتانيا – انجولا

المجموعة الخامسة :

تونس- مالي

الاحد 21 يناير 2024:

المجموعة الخامسة :

جنوب افريقيا – ناميبيا

المجموعة السادسة :

المغرب – كونغو الديمقراطية

زامبيا – تنزانيا

الاثنين 22 يناير 2024:

المجموعة الأولى :

غينيا الاستوائية- كوت ديفوار

غينيا بيساو- نيجيريا

المجموعة الثانية :

الموزمبيق- غانا

الراس الاخضر- مصر

الثلاثاء 23 يناير 2024:

المجموعة الثالثة:

غينيا- السنغال

غامبيا – الكاميرون

المجموعة الرابعة:

انغولا- بوركينافاسو

موريتانيا – الجزائر

الاربعاء 24 يناير 2024:

المجموعة الخامسة:

جنوب افريقيا – تونس

ناميبيا- مالي

المجموعة السادسة :

تنزانيا – كونغو الديمقراطية

زامبيا- المغرب