بدائل كوكا في منتخب مصر بـ كأس أمم أفريقيا

استبعد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أحمد نبيل كوكا لاعب الاهلي، من معسكر الفراعنة استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة كوكا في أربطة القدم، مما أدى إلى استبعاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

فيتوريا يستقر على بديل كوكا

واستقر روي فيتوريا على بديل كوكا في منتخب مصر ببطولة كأس أمم أفريقيا، باستدعاء أحد الثلاثي الذين تواجدوا في القائمة الاولية للفراعنة وتم استبعادهم وهم:

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مهند لاشين لاعب بيراميدز أو سام مرسي المحترف ضمن صفوف نادي إيبسويتش تاون، أو نبيل عماد دونجا نجم الزمالك.



قائمة منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوى – أحمد الشناوى – محمد أبو جبل – محمد صبحى.

الدفاع : أحمد حجازى – محمد عبد المنعم – على جبر – أسامة جلال – أحمد سامى – محمد هانى – عمر كمال عبد الواحد – أحمد فتوح – محمد حمدى .

الوسط : حمدى فتحى – إمام عاشور – محمد الننى – مروان عطية – أحمد السيد زيزو – محمود حمادة.

الهجوم : محمد صلاح – مصطفى فتحى – محمود تريزيجيه- عمر مرموش – مصطفى محمد – محمود كهربا – أحمد حسن كوكا .