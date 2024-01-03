السر وراء رفض صلاح محسن الرحيل عن الاهلي معارًا

كشف الإعلامي محمد شبانة سر رفض صلاح محسن مهاجم النادي الاهلي الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة.

وأفادت عدة تقارير، أن النادي الاهلي يرغب في رحيل مهاجمه صلاح محسن ضمن صفقة تبادلية لضم عمر كمال من مودرن فيوتشر في يناير الجاري.

وقال شبانة في تصريحات إذاعية: “صلاح محسن بات قريبا من مغادرة النادي الاهلي في وقت قريب جدا”.

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وتابع: “نادي مودرن فيوتشر تقدم بعرض إلى نظيره الاهلي من أجل الحصول على خدمات صلاح محسن على سبيل الاعارة”.

واختتم: “مهاجم الاهلي رفض فكرة الرحيل على سبيل الإعارة، مطالبًا بالبيع بشكل نهائي”.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره شباب بلوزداد أحد يومي 17 أو 18 فبراير المقبل، في اللقاء تامؤجل من الجولة الرابعة بمجموعات دوري أبطال أفريقيا.