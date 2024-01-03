حارس يوناني ولاعب وحيد من الأهلي.. تشكيل منتخب مصر في نهائي أول كأس أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تنطلق البطولة الأعرق في القارة السمراء، كأس الأمم الإفريقية 2023 يوم 13 يناير الجاري في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير 2024، ويبحث المنتخب المصري عن اللقب الـ8 في تاريخه، إذ ينافس ضمن المجموعة الثانية التي تضم، غانا، موزمبيق، أفريقيا الوسطى.

وشارك منتخب مصر في النسخة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1957، والتي أقيمت في السودان بمشاركة 3 منتخبات فقط، ليحصد المنتخب الوطني أول كأس، والذي كان من تصميم عبد العزيز سالم، أول رئيس للاتحاد الإفريقي.

وأقيمت مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم 16 فبراير 1957، بين منتخب مصر وإثيوبيا، وقاد المباراة تحكيميا، السوداني محمد يوسف، وفاز المنتخب الوطني باللقاء بنتيجة 4-0، وكان محمد دياب العطار نجم النهائي، إذ أحرز "سوبر هاتريك".

وخاض منتخب مصر اللقاء بالتشكيل التالي، براسكوس، حارس مرمى يوناني الأصل ولاعب القناة حينها، وخط دفاع مكون من، نور الدالي (الزمالك)، مسعد داود (الأوليمبي)، رفعت الفناجيلي (الأهلي)، حنفي بسطان (الزمالك)، فيما تكون خط الوسط حينها من، سمير قطب (الزمالك)، إبراهيم توفيق (طنطا).

وقاد هجوم منتخب مصر في نهائي كأس الأمم الإفريقية، رأفت عطية (الزمالك)، علاء الحامولي (الزمالك)، حمدي عبد الفتاح (الترسانة)، الديبة (الاتحاد السكندري).

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