لأسباب عائلية قاهرة.. الاتحاد التونسي يعلن غياب لاعبه عن كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إعفاء مرتضى بن وناس، لاعب المنتخب من المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، لأسباب عائلية تحتم عليه البقاء مع ابنته.

ونص بيان الاتحاد التونسي على: "قرر المدرب الوطني جلال القادري، إعفاء اللاعب مرتضى بن وناس من المشاركة في نهائيات كأس أفريقيا لكرة القدم لأسباب عائلية قاهرة تحتم عليه البقاء إلى جانب ابنته في تركيا".

وأضاف: "وسيتخذ المدرب الوطني لاحقا قراره النهائي بتعويض بن وناس أو الإبقاء على المجموعة الحالية، علما وأن الجامعة سترسل القائمة النهائية للمنتخب اليوم باعتباره التاريخ النهائي لإرسال القوائم الرسمية".

واختتم بيان الاتحاد التونسي: "هذا وترجو الجامعة التونسية لكرة القدم الشفاء العاجل و الصحة و العافية لابنة مرتضى بن وناس، كل التضامن مع اللاعب و عائلته".

يذكر أن جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس أعلن قائمته لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، وشهدت القائمة وجود لاعب النادي الأهلي، علي معلول.

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