راحة 48 ساعة للاعبي الزمالك في المران

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، على أن يستأنف الأبيض تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي.



وانتهت المباراة الودية التي أقيمت اليوم الأربعاء بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب النادي بفوز الفريق الأزرق على الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.

جدير بالذكر أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

في سياق آخر، خاض السنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المباراة الودية المقامة اليوم الأربعاء بين لاعبي الأبيض على ملعب النادي

وعاد اللاعبان إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية بعد حصولهما على إجازة من الجهاز الفني للفريق في ظل توقف مسابقة الدوري بسبب ارتباط المنتخب بخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ووضع الجهاز الفني برنامجاً تدريبياً للاعبين لتنفيذه ، بعد عودتهما إلى القاهرة في الساعات الماضية.