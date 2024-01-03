بعد استبعاده من المنتخب.. مدة غياب كوكا عن الاهلي

تحددت مدة غياب أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن صفوف القلعة الحمراء بعد إصابته الأخيرة.

وكان منتخب مصر الأول، قد أعلن عن استبعاد أحمد نبيل كوكا من قائمة الفراعنة في كأس أمم إفريقيا، بعد إصابته في المعسكر الحالي.

وتعرض كوكا للإصابة في أربطة القدم خلال مران منتخب مصر الأول، الذي أقيم أمس الثلاثاء في بداية التحضيرات لبطولة أمم إفريقيا 2023، بكوت ديفوار.

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واستقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على استدعاء مهند لاشين لاعب وسط بيراميدز لتعويض استبعاد المصاب أحمد نبيل كوكا.

وأوضحت مصادر أن كوكا يعاني من إصابة بتمزق في أربطة كاحل القدم ويحتاج للعلاج لمدة من أسبوعين إلى 3 أسابيع، على أن يخضع للعلاج الطبيعي تحت إشراف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق.

ويقوم كوكا بأداء البرنامج العلاجي الموضوع له ثم يخضع بعدها لأشعة جديدة من أجل تحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية لفريق الاهلي.