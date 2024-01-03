منتخب مصر يُدعم كوكا قبل مغادرة المعسكر "صور"

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا و لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم على دعم ومساندة أحمد نبيل كوكا ، بعد أن أثبتت الأشعة إصابته في أربطة القدم و خروجه من قائمة المنتخب النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار .

اتحاد الكرة يعلن مهند لاشين بديلاً لكوكا بقائمة منتخب مصر

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء مهند لاشين لصفوف المنتخب للإنضمام للقائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق ١٣ يناير الجاري ، بعد إصابة أحمد نبيل كوكا.

ونشر منتخب مصر بيانًا أكد فيه أن أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم خضع لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق ١٣ يناير الجاري في كوت ديفوار.

ويستعد منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره التنزاني وديًا على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام السادسة من مساء يوم الأحد المقبل 7 يناير الجاري ، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2024.