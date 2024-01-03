"كواليس الزمالك في 100عقبة" مدرب تركيا مرشح لـ الزمالك..تطورات مفاوضات فودا وزيزو مش للبيع بشرط

ياسر رشاد - القاهرة - حلقة جديدة من برنامج كواليس الزمالك في 100 عقبة لكشف آخر التطورات والملفات داخل أسوار نادي الزمالك.

كشف برنامج "كواليس الزمالك في 100 عقبة" الذي يقدمه الناقد الرياضي مصطفى جويلي، والناقد الرياضي محمد معتز آخر التطورات بملف المدرب الأجنبي الأقرب.

قال مصطفى جويلي أن فودا أحد المرشحين لقيادة الأبيض، وكشف آخر ما توصلت له إدارة القلعة البيضاء مع المدرب الألماني حول قيادة الزمالك.

وكشف الناقد الرياضي محمد معتز خلال برنامج كواليس الزمالك في 100 عقبة، عن موقف مدرب ألماني آخر تواصلت معه إدارة الأبيض للتعاقد معه، وهو ستيفان كونتس المدير الفني السابق لمنتخب تركيا وألمانيا للشباب، حول قيادة الأبيض.

بالإضافة إلى ذلك كشف موقف مدرب آخر، وهو السويسري مارتن اندرمات، من قيادة الزمالك ورأيه بتدريب النادي الأبيض، في تصريحات خاصة للبرنامج.

زيزو

بينما كشف جويلي آخر التفاصيل بشأن عرض من الشباب السعودي للتعاقد مع احمد السيد زيزو نجم الزمالك، وشرط الأبيض للموافقة على بيعه، بالإضافة للاعبين الأقرب للانتقال للأبيض وصفقة مرتقبة بين تبادلية بين ناديي الزمالك وبيراميدز.

برنامج "كواليس الزمالك في ميت عقبة" هو برنامج يكشف آخر التفاصيل والتطورات داخل القلعة البيضاء وما يدور داخل النادي، يقدمه الناقد الرياضي مصطفى جويلي، والناقد الرياضي محمد معتز.