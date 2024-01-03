ترتيب الفرق في دوري المحترفين قبل مباريات اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - بعد انتهاء مباريات الأمس في دوري المحترفين، تم تحديد جدول ترتيب الفرق قبل مباريات اليوم وقد تغيرت ترتيب الفرق في الجدول مع تأثر بعضها بالنتائج. وبالتالي، هناك تحركات مهمة في تصنيف الفرق وتراجع بعض الفرق السابقة في المركز الأعلى.

فريق بتروجت المركز الأول

يتصدر الجدول فريق بتروجت المركز الأول في الدوري المحترفين برصيد 29 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في المباريات السابقة وسلسلة من الانتصارات المتتالية فيما قفز نادي حرس الحدود إلى المركز الثاني بعد حصده 24 نقطة بعد أداء قوي للفريق في المباريات الأخيرة.

في المراكز التالية، نجد فرق لافيينا في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن فريقي غزل المحلة، وبترول أسيوط اللذين يحتلان المركزين الرابع والخامس على التوالي برصيد 22 نقطة لكل فريق

واحتل نادي وادي دجلة المركز السادس بعدما حقق 21 نقطة، بينما يجد نادي القناة نفسه في المركز السابع بفارق نقطة واحدة عن وادي دجلة.

ظهر نادي السكة الحديد وراية والاتصالات وبروكسى في المراكز من الثامنة إلى الحادية عشر بترتيب 19 و18 و17 نقطة على التوالي.

أما بوابة الفرق، فتحتلها فرق أبو قير للأسمدة وطنطا ودكرنس برصيد 16 نقطة لكل فريق، في حين يتراوح فرق أسوان ومكادي في المركزين الرابع عشر والخامس عشر برصيد 14 و12 نقطة على التوالي.

يتذيل النصر للتعدين الجدول برصيد 4 نقاط فقط

من ناحية أخرى، يعاني فريق مصر المقاصة في الموسم الحالي بعد أن حصد فقط 6 نقاط فقط. يحتل فريق جمهورية شبين المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط، بينما يتذيل النصر للتعدين الجدول برصيد 4 نقاط فقط.

في المراكز الأخيرة من الترتيب، يجد نادي النجوم في المركز الثامن عشر بـ 9 نقاط، بينما يتقدم نادي النصر للتعدين إلى المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط.

سنكون في انتظار نتائج مباريات الأيام المقبلة لمعرفة كيف ستؤثر على ترتيب الفرق في جدول دوري المحترفين.

من المتوقع أن تكون المباريات المتبقية في هذا الموسم حاسمة لتحديد المراكز النهائية في جدول الترتيب. يسعى الفرق الأمامية إلى الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية للمحافظة على موقعها في المقدمة، بينما تعمل الفرق الأدنى في الترتيب على تحسين أدائها للابتعاد عن منطقة الهبوط. ستظل المنافسة شرسة ومثيرة حتى نهاية الموسم.