الزمالك يتعادل مع أستون فيلا في كأس زد الودية للناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009 مع أستون فيلا الإنجليزي إيجابياً بنتيجة هدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملاعب زد بالقاهرة الجديدة، بالجولة الأولي من المجموعة الثانية لمنافسات كأس زد الدولية الودية.

أحرز هدفي الزمالك، أحمد إبراهيم، وأحمد محمد لملوم.

وقدم لاعبو الزمالك أداءاً مميزاً خلال المباراة وسجلوا هدفين و صنعوا فرص عديدة محققة، قبل أن يتم طرد أحد لاعبي الفريق في الشوط الثاني مما تسبب في إدراك الفريق الإنجليزي للتعادل .

وشهدت المباراة حضور حسين السيد ومحمد طارق عضوا مجلس الإدارة، بجانب محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين وجمال حمزة المدير الفني للقطاع وحازم إمام نائب المدير الفني.

يقود فريق الزمالك 2009، إسلام عادل المأمور مديراً فنياً، إسماعيل نوح آدم و حسن لطفي مدربين مساعدين، وليد عبد الكريم مدرباً لحراس المرمى، أشرف محمود إصابات وتأهيل، أحمد محارب إدارياً، يوسف سيد مسؤولاً للمهمات.

وتقام بطولة زد الدولية بمشاركة 8 أندية محلية وأوروبية، وهم الزمالك، والمقاولون العرب، وزد اف سى، وبيراميدز، وأستون فيلا الإنجليزي، وفيتوريا جيماريش البرتغالي، وجلاتا سراي التركي، وسبورتنج براجا البرتغالي.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية للبطولة، بجانب فرق بيراميدز، وأستون فيلا الإنجليزي، وفيتوريا البرتغالي.