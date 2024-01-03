الأهلي يوضح تفاصيل التواصل مع منتخب مصر بعد إصابة كوكا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور احمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه على تواصل مستمر مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، ‏بخصوص الإصابة التي تعرض لها احمد نبيل كوكا، لاعب الفريق خلال مشاركته في معسكر المنتخب استعداداً لبطولة كأس الأمم ‏الأفريقية.‏



وأوضح أن الدكتور محمد ابوالعلا طبيب المنتخب أطلعه على حالة كوكا بعد الإصابة التي تعرض لها عقب مران أمس فى أربطة القدم ، وذلك في إطار ‏التنسيق الكامل بين الجانبين.‏

وأشار إلى الى أن اللاعب سوف يخضع لجلسات العلاج الطبيعي خلال الأيام القادمة، تمهيدا لعودة المشاركة في التدريبات. ‏

ذكر أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قد قرر إستدعاء مهند لاشين لاعب وسط بيراميدز ليحل بدلاً من كوكا بعد خروجه من معسكر الفراعنة قبل إنطلاق منافسات كأس الامم الأفريقية.