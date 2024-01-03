الجزيري ينضم لتونس للمشاركة في أمم أفريقيا

الرياص - اسماء السيد - وجه مدرب المنتخب التونسي جلال القادري الدعوة لمهاجم الزمالك المصري سيف الدين الجزيري، لتعزيز صفوف الفريق في مشاركته بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2023 في كوت ديفوار.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، تأتي دعوة الجزيري لتعويض النقص إثر إعلان الاتحاد التونسي لكرة القدم في وقت سابق اليوم مغادرة لاعب نادي قاسم باشا التركي، مرتضى بن وناس معسكر (نسور قرطاج)، وعودته إلى تركيا بسبب مرض ابنته، ومن ثم لن يتسنى للاعب المشاركة في مباريات المنتخب في النهائيات.

ويتعين على الاتحاد التونسي لكرة القدم إرسال القائمة النهائية اليوم الأربعاء، الذي يمثل آخر موعد لإرسال القوائم الرسمية للمنتخبات المشاركة، إلى الاتحاد الأفريقي (كاف).

ويلعب منتخب تونس، الساعي للتتويج بلقبه الثاني في أمم أفريقيا بعد نسخة عام 2004، التي أقيمت بملاعبه، في المجموعة الخامسة بمرحلة المجموعات في المسابقة القارية إلى جانب منتخبات مالي وجنوب أفريقيا وناميبيا