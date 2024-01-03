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الشباب السعودي يخطط لضم نجم نابولي الإيطالي

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بيوتر زيلينسكي - نابولي

بيوتر زيلينسكي - نابولي

أفادت تقارير صحفية إيطالية، بأن نادي الشباب السعودي يستعد لتقديم عرض رسمي للتعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف نابولي.

ووفقا لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، قدم نادي الشباب السعودي عرضا بقيمة 12 مليون يورو، للتعاقد مع ماتيو بوليتانو، جناح نابولي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

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وأضافت الشبكة أن بوليتانو سيحصل، وفقا للعرض السعودي، على راتب سنوي يبلغ 7 ملايين يورو لمدة 3 مواسم.

ولا يعد اهتمام الشباب بالحصول على توقيع بوليتانو بالأمر الجديد، حيث أجرى النادي السعودي محاولة لحسم الصفقة في الصيف الماضي.

ويبلغ بوليتانو من العمر 30 عاما، فيما ينتهي عقده الحالي مع فريق الجنوب الإيطالي في يونيو 2025.

وكان بوليتانو قد انتقل من إنتر ميلان إلى نابولي مقابل 23.5 مليون يورو في عام 2021.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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