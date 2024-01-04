منتخب مصر يواصل إستعداداته لكأس أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباتهم باستاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق ١٣ يناير الجاري بكوت ديفوار .

اشتمل المران على العديد من الفقرات التدريبية المتنوعة بداية بالتدريبات البدنية ثم بعض الجمل الفنية و التكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا وتقسيمة والتسديد على المرمى .

كما شارك الثنائي محمد الشناوي و أحمد الشناوي في جزء من التدريبات اليوم ، بناء على رؤية الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا و التأكيد على جاهزية الثنائي للتدريبات بصورة طبيعية .