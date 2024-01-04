والد محمد النني يكشف عن عروض الرحيل وموقفه من الانضمام لـ الدوري السعودي

كشف ناصر النني، والد الدولي المصري محمد النني، المحترف في صفوف آرسنال الإنجليزي، عن عروض الرحيل وموقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي.

وكانت تداولت أنباء حول وجود عروض من الدوري السعودي للتعاقد مع محمد النني، نجم آرسنال، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

كما أنه يوجد اهتمام من بعض الأندية التركية لضم محمد النني، أبرزها طرابزون سبور وجلطة سراي وبشكتاش.

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وقال والد محمد النني في تصريحات عبر موقع “الميدان السعودي”، إن نجله يصب تركيزه مع منتخب مصر بسبب المشاركة في كأس أمم أفريقيا.

وأوضح أن محمد النني، يمتلك العديد من العروض التي وصلته خلال الفترة الحالية، من أجل الحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي.

وأكد والد النني، إنه سيتم عرض كافة العروض على نجله بعد بطولة كأس أمم أفريقيا، كما أن تركيزه مع ناديه الحالي.