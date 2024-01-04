الجزيري يعلن حل أزمة المستحقات في نادي الزمالك

كشف التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تطورات ازمة المستحقات المتأخرة بالقلعة البيضاء.

قال الجزيري في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت1 مع الإعلامي أحمد شوبير: “مشكلة المستحقات المتأخرة في طريقها للحل”.

وتابع: “الزمالك فريق كبير ودائما يلعب على البطولات، وفي الفترة الماضية الإدارة تبذل مجهودًا كبيرًا وإن شاء الله يصلون لبر الأمان”.

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واضاف: “بن شرقي وساسي الآن يلعبان في دوريات اخرى وهما رأيا الخير في الزمالك وبالتأكيد لن يتأخروا عن الفريق، وأحمد فتوح لاعب مهم للفريق وسعيد بالتأكيد بتجديد عقده”.

وعلق على إنضمامه غلى منتخب تونس قائلاً: “”بالتأكيد عندما لا تتواجد في المنتخب تشعر بالحزن، لكن أولًا وأخيرًا أنا تحت أمر المنتخب”.

وواصل: “المنتخب التونسي يستطيع الوصول إلى مراحل بعيدة في أمم أفريقيا، فهو يمتلك العديد من العناصر المميزة أبرزهم يوسف المساكني”.