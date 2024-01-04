عامر حسين: محمد الشيبي مطلوبًا للتحقيق أمام لجنة الانضباط

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد كرة القدم، أنه بناء على قرار الشئون القانونية فأن محمد الشيبي أصبح مطلوبًا للتحقيق أمام لجنة الانضباط، بعد اللجوء للقضاء في قضية حسين الشحات لاعب النادي الأهلي.

وقال "حسين"، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc، مساء الأربعاء، إن التوصيات الصادرة من الإدارة القانونية تم اعتمادها من جانب مجلس اتحاد الكرة.

وأكد دائمًا نسعى لتعديل اللوائح، خصوصا أن هناك البعض يقومبتفسير المواد داخل اللوائح بشكل معين، ويجب علينا في اتحاد الكرة أن نراعي تلك الأمور.

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