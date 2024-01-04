ماذا قدّم أحمد محمود مع الجونة ليُفكر الزمالك في عودته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر لمصراوي عن وجود اتجاه بنادي الزمالك للتواصل مع فريق الجونة لقطع إعارة اللاعب الشاب أحمد محمود خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

اللاعب الذي ينشط في مركز الظهير الأيمن كان قد خرج على سبيل الإعارة من نادي الزمالك لصفوف الجونة خلال الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم 2023/2024.

صاحب الـ 21 عاماً كان قد عاد للزمالك في الموسم الماضي 2022/2023 بعد موسم قضاه مُعاراً في صفوف فاركو ولكنه لم يُشارك مع القلعة البيضاء أيضاً ليخرج معاراً لصفوف الجونة.

وحجز اللاعب الذي تدرج في ناشئين الزمالك مقعدًا مع فريق الجونة؛ حيث شارك معه في الموسم الحالي في 8 مباريات بواقع 702 دقيقة لعب صنع خلالهم هدفاً.

وكان اللاعب قريبًا من الانضمام لصفوف سموحة حين خرج معاراً من الزمالك فترة رئاسة حسين لبيب للجنة المؤقتة بالزمالك قبل أن يعود لرئاسة مجلس الإدارة حالياً ولكن فاركو كان قد سبق سموحة وحسم الصفقة.

وشارك الظهير الأيمن مع فاركو في مباريات كأس الرابطة قبل أن يتم التعاقد مع لاعب أجنبي بالمركز ليجلس بديلاً.

ويمتلك فريق الزمالك حالياً في مركز الظهير الأيمن كلًا من عمر جابر وحمزة المثلوثي.

وانضم أحمد محمود لصفوف ناشئين الزمالك في عامه العاشر بعد نجاحه في اختبارات أُقيمت بمحافظته الفيوم وبالتحديد مركز طامية قبل أن يتم تصعيده أبان قيادة ميتشو للفريق الأول.