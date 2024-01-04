سر توقف مفاوضات الزمالك مع حارس إنبي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة بأن إدارة الزمالك لم تتوصل حتى الآن إلى إتفاق مع نادي إنبي حول ضم حارس مرماه عبدالعزيز البلعوطي بسبب ارتفاع المقابل المادي المطلوب.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم إدارة إنبي تمسكت بالحصول على ٢٠ مليون جنيه وهو ما يراه الزمالك رقما مبالغ فيه.

وأكمل شبانة بأن إدارة الزمالك فوجئت أيضا برفض الحارس للمبلغ المقدم والذي قدر بأربعة ملايين جنيه في الموسم وطلبه برفع المقابل المادي وهو ما أدى إلى توقف الصفقة حاليا.

في سياق متصل يعاني حارس مرمي الزمالك محمد صبحى من تجاهل مجلس الإدارة الذي جدد عقد زميله أحمد فتوح وسمح له بالعودة إلى التدريبات، بينما لم يبت حتى وقتنا هذا فى أمر صبحى والزناري، ومازال قرار عرضهما للبيع ساريًا.

يُذكر أنه كان هناك مقترح بصفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز بانتقال أحمد ميهوب حارس بيراميدز إلى صفوف الزمالك نظير رحيل محمد صبحي إلى بيراميدز.

ويبحث مجلس إدارة نادي الزمالك عن الخروج من مأزق الديون المتراكمة على القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية، التي تسببت في إيقاف القيد للفريق خلال الفترة الماضية.