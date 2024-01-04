شبانة : كولر يحذر من زيادة الوزن قبل العودة من الراحة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بخضوع لاعبيه لقياسات بدنية وأوزان قبل انطلاق التدريبات المقرر لها الثلاثاء المقبل بعد فترة الراحة التي وصلت إلى 12 يوما .

وأكد شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن أندرياس إندويا مخطط أحمال فريق الكرة بالأهلى منح اللاعبين بعض البرامج التدريبية خلال فترة الراحة السلبية للحاظ على الياقة البدنية .

وأضاف شبانة بأن كولر حذر لاعبيه من زيادة الوزن خلال فترة التوقف وأن من يخالف ذلك سوف يتعرض لعقوبات مالية كبيرة وقاسية.

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي اجتمع مع الجهاز الاداري بالقلعة الحمراء قبل سفره الى بلاده، وقد تقدم لهم بطلب خوض ٤ مباريات ودية متدرجة.

وأضاف شبانة ان الفريق الأحمر سيعود للتدريبات الثلاثاء المقبل بعد قضاء ١٢ يوم من الراحة.

واستكمل شبانة .. ان طلب مارسيل كولر جاء استعدادا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري بعد تعادله مع الأخير بالقاهرة في اطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.