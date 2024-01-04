شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار: اعتزلت التدريب نهائيا ورفضت عروضا مؤخرا بعد أداء رسالتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مختار مختار نجم الأهلي السابق موقفه من العودة للتدريب بعد ابتعاده لفترة طويلة عن العمل في الدوري المصري الممتاز، رغم مسيرته الطيبة وبصمته مع الفرق التي تولى تدريبها من قبل.

قال في تصريحات حاصة لـ"الخليج 365": "أنا اكتفيت بالفترة التي قضيتها في التدريب واعتزلت التدريب، سبق وتلقيت عددا من العروض في الفترة الأخيرة ولكن اعتذرت عن عدم قبولها، وأشعر أنني أديت رسالتي في التدريب".

وعن حلمه في تدريب الأهلي قبل اعتزال التدريب، أوضح: "بالتأكيد كنت أتمنى ذلك وأن أحصل على فرصتي، ولكن في النهاية راضي عما قدمته وكل شيء نصيب وأحمد الله".

وعن تعرضه للظلم بسبب عدم نيل فرصة تدريب الأهلي رغم مسرته القوية مع الفرق التي دربها رد قائلا: "لا.. لا يوجد ظلم أو شيء من هذا كلها اختيارات، هناك زملاء كثيرين حصلوا على الفرصة وزملاء كثر أيضا لم يحصلوا عليها وهي تقدير من عند الله".