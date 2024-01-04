ياسر رشاد - القاهرة - نتائج مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفين شهدت العديد من النتائج المثيرة والمفاجئة. فازت جمهورية شبين على النصر للتعدين بنتيجة 3 / 2 في مباراة مثيرة، بينما حقق القناة فوزًا صعبًا على لافيينا بنتيجة 2 / 1.

واصل بترول أسيوط تألقه وتغلب على أبو قير للأسمدة بنتيجة 2 / 1، في حين تغلب فريق بتروجت على النجوم بهدفٍ دون مقابل.

كان لقاء بين دكرنس وبروكسي مباراة صعبة وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما. وفاز فريق الاتصالات على طنطا بهدفٍ وحيد.

بالمقابل، خسر فريق مكادي أمام راية بنتيجة 1 / 2. وشهدت مباراة أسوان مواجهة قوية انتهت بفوزه على مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وفيما كانت مباراة حرس الحدود مع السكة الحديد ومباراة غزل المحلة مع وادي دجلة قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.