حقيقة مفاوضات الزمالك مع فيوتشر لضم ناصر ماهر

كشف احمد حسن نجم منتخب مصر السابق حقيقة إهتمام نادي الزمالك بضم ناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر في يناسر.

آشارت تقارير صحفية إلى سعي نادي الزمالك التعاقد مع ناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “مصدر داخل مودرن فيوتشر: لم نتلقى أي عرض رسمي لبيع ناصر ماهر من أي نادي”.

أقرأ أيضاً- النصر السعودي يتلقى عرضًا كولومبيًا لضم حارس مرماه

وفتح نادي مودرن فيوتسر الباب أمام رحيل ناصر ماهر في موسم الإنتقالات الشتوية الجارية.

وقرر فريق فيوتشر رحيل ناصر ماهر عن الفريق بعد أزمته الأخيرة وتأخره عن رحلة ليبيا قبل مواجهة الهلال في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وآشارت التقارير إلى أن نادي فيوتشر يرحب برحيل اللاعب حال تلقي عرض مناسب.