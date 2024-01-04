شرط الاهلي لرحيل الشناوي إلى الاتحاد السعودي

ترغب إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، في حسم التعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت تقارير صحفية أن إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب، تنتظر عرضًا رسميًا من الاتحاد من أجل الموافقة على بيع محمد الشناوي.

وأشارت إلى أن الاهلي سيسمح لحارس مرماه محمد الشناوي بالرحيل عن الفريق في حال تلقى عرضًا مغريًا من الاتحاد السعودي.

اقرأ أيضًا.. ميندي وجيسوس يحصدان جوائز الأفضل عن شهر ديسمبر في الدوري السعودي

ويخطط نادي لاتحاد للإطاحة بحارسه البرازيلي مارسيلو جروهي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل ضم الشناوي بدلًا منه.

وأصبح جروهي حارس مرمى العميد قريبًا من الانتقال إلى صفوف ضمك، في فترة انتقالات يناير الجاري.

وسيكون الشناوي حارسًا أساسيًا مع الاتحاد في حال انضمامه، بينما سيبقى عبدالله المعيوف حارسًا احتياطيًا للدولي المصري، إلا أن الصفقة ستكون معلقة حتى انتهاء مشواره مع الفراعنة في كأس أمم إفريقيا.