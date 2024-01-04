شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تفرض عقوبات كبيرة على المصرى والإسماعيلي.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة العقوبات الخاصة بمباراة المصري والإسماعيلي بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز.

رابطة الأندية تعلن عقوبات أحداث الشغب بمباراة المصري والإسماعيلي وجاءت العقوبات على النحو التالي:

حرمان 474 مشجعا للنادي المصري، و153 مشجعا للنادي الإسماعيلي من حضور 6 مباريات.

توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل نادي، مع إلزامهم بتحمل قيمة ما تم إتلافه في ستاد الجيش ببرج العرب.

كما تقرر منع حاملي أرقام بطاقات المشجعين التالية من دخول أي ستاد لمدة

3 سنوات في أي بطولة، وهم:

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