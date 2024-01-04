شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة وصول عروض لاستعارة سامسون فى ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر بنادى الزمالك أن الحديث عن تلقي عروض لضم البنينى سامسون اكينولا لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية غير صحيح ، موضحاً أن الزمالك لم يتلقى عروضاً فى الفترة الحالية لضم اللاعب على سبيل الإعارة.

وأضاف المصدر، حال وصول عرض بشأن اللاعب سيتم مناقشته من جانب مجلس الإدارة لحسم مصيره، واختيار العرض المناسب للنادي واللاعب.

يذكر أن سامسون اكينولا خاض تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المباراة الودية التى أقيمت امس الأربعاء بين لاعبى الأبيض على ملعب النادى

وعاد سامسون إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية بعد حصوله على إجازة من الجهاز الفنى للفريق فى ظل توقف مسابقة الدورى بسبب ارتباط المنتخب بخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ووضع الجهاز الفنى برنامجاً تدريبياً للاعب لتنفيذه، بعد عودته إلى القاهرة فى الساعات الماضية.