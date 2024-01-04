المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تُحذر من عقد ندوات توعوية دون التنسيق معها

ياسر رشاد - القاهرة - حذرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات برئاسة الدكتور حازم خميس، من عقد ندوات توعوية أو تثقيفية مرتبطة بمكافحة المنشطات، دون التنسيق معها بشكل مباشر، باعتبارها الجهة الوحيدة داخل مصر المنوط بها التعامل الرسمي فيما يخص مكافحة المنشطات داخل المؤسسات الرياضية الرسمية.

وناشدت المنظمة المصرية الاتحادات الرياضية والأندية بضرورة الرجوع إليها بشكل مباشر دون غيرها من الأشخاص أو الكيانات للتنسيق بشأن توعية وتثقيف أبطالنا الرياضيين في الرياضات المختلفة، حيث تنظم المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بالتنسيق مع وزارة الرياضة العديد من الندوات التثقيفية داخل الاتحادات أو الأندية لتوعية أبطالنا بمخاطر المنشطات وآخر المستجدات الواردة في قائمة المواد المحظورة والتي يتم تحديثها بشكل دوري كل عام.

وتؤكد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن الهيئة الرياضية التي تخالف ذلك تعرض نفسها للمساءلة والعقوبات وفقا لنصوص الكود الدولي لمكافحة المنشطات والمعايير الدولية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وذلك من منطلق حرص المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على دقة المعلومات والمواد التعليمية التي تقدم لأبنائنا الرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.