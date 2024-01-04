الاتحاد العربي لكرة السلة: منتخب ليبيا أبهرنا ومصر نظمت كأس العرب على أعلى مستوى.. خاص

توج منتخب مصر بلقب البطولة العربية لكرة السلة، في نسختها الـ 25 للمرة الثالثة عشر في تاريخها، بعد الفوز على منتخب ليبيا في المباراة النهائية.

واستضافت مصر منافسات البطولة العربية لكرة السلة في نسختها الأخيرة، خلال الفترة الماضية على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي المغطاة.

وأشادت الوفود الحاضرة بالتنظيم المبهر لاتحاد السلة لبطولة العرب في نسختها الخامسة والعشرين، والتي شهدت حضور جماهيري منظم من الجاليات العربية في القاهرة.

واتجه “كورة 356” لمحاورة عبد الرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، عن تنظيم البطولة، والحضور الجماهيري وفرصة مصر في استضافة المزيد من البطولات في الفترة المقبلة.

وقال المسعد في تصريحات خاصة لـ “كورة 365″:” تنظيم مصر لبطولة العرب مبهر كعادتها، وكنا نراهن على التنظيم المصري من المباريات لحضور الجماهير لإقامة الوفود لكل شيء “.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد الوطني:” مصر دائمًا موطن البطولات وأكثر دولة لديها أعداد في الجاليات العربية في أراضيها، وهو ما ساعدها على تنظيم البطولة المشرف “.

وعن الحضور الجماهيري قال المسعد:” البطولة شهدت حضور جماهيري قوي وخاصة في اليوم الختامي ومباريات المركز الثالث والنهائي، على عكس باقي أيام البطولة، كان هناك حضور جماهيري ولكن ليس بالكثافة العددية المطلوبة، وكنا نتمنى حضور الجماهير بأعداد أكبر، ويحسب لمصر وللجنة المنظمة عدم شكوى الحضور من التنظيم أو الترتيبات الخاصة بذلك “.

اقرأ أيضًا: تين هاج يحدد موعد عودة أونانا إلى مانشستر يونايتد

وتابع المسعد عن المنتخبات التي نجحت في إبهاره في البطولة:” أعتقد أن المنتخب الليبي أبهرنا جميعًا بأدائه في البطولة بعدما وصل للنهائي، وخاض مباراة عمره أمام منتخب مصر في المباراة النهائية، وحسم الشوط الأول لصالحه أيضًا، كما أنه أطاح بمنتخب تونس وهو إنجاز عظيم “.

وواصل:” وكذلك منتخب الإمارات والأداء الذي قدموه.. منتخب مصر عظيم بكل ما يمتلكه من إنجازات، والأداء الذي قدمه هو المعتاد منه بخبرات نجومه الكبار ومدربه، وقادرون على تمثيل العرب تمثيل مشرف في المحافل الدولية ومختلف البطولات “.

واختتم عن تنظيم مصر للبطولات في الفترة المقبلة:” مصر بيئة خصبة لتنيظم البطولات، وهو ما تثبته دائمًا مع كل بطولة تنظمها”.