مدرب الهلال يحصد جائزة الأفضل في دوري روشن السعودي لشهر ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - حصد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الهلال، جائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن السعودي".

وتنافس على الجائزة 3 مدربين وهم: البرتغالي جورجي جيسوس (الهلال)، البرتغالي لويس كاسترو (النصر)، الألماني ماتياس يايسله (الأهلي السعودي)، لجوائز شهر ديسمبر عن أدائهم في الجولات (16 - 17- 18 - 19).

قاد البرتغالي جيسوس، الهلال في 5 مباريات الأخيرة، حقق الفوز في جميعهما، متصدرًا دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة.

وحقق جيسوس الانتصار في 17 مباراة، وتعادلين، فيما لم يخسر أي مباراة، في الدوري السعودي.

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