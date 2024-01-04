ناصر ماهر ينتظم فى تدريبات مودرن فيوتشر استعدادا لخوض كأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - انتظم ناصر ماهر صانع العاب فريق مودرن فيوتشر في التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لخوض مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وكان ناصر ماهر قد غاب عن مباريات الفريق الماضية بسبب العقوبة التي وقعت عليه من قبل إدارة النادى بسبب تأخيره عن رحلة الفريق الى ليبيا لمواجهة الهلال الليبى.

وحقق مودرن فيوتشر المركز الثاني في كأس السوبر المكون من 4 فرق للمرة الأولى، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي وخسارة النهائي أمام الأهلي 4-2 في الوقت الإضافي.

وأوقعت قرعة بطولة كأس الرابطة، نادي مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى رفقة الإتحاد السكندري وسموحة وبلدية المحلة، وتم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات على أن يصعد الأول والثاني إلى دور الثمانية.

ومن المقرر أن يستهل مودرن فيوتشر مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره الإتحاد السكندري، على أن يواجه سموحة في المباراة الثانية، وينهي مبارياته بالمجموعة أمام بلدية المحلة، وتنطلق بطولة كأس الرابطة يوم 8 يناير وتنتهي قبل إنتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة بكوت ديفوار.