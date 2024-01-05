أوباميانج والمجبري يتصدران قائمة النجوم الغائبين عن كان 2023

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار بداية من يوم 13 يناير الجاري وحتى يوم 11 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخباً والعديد من نجوم الساحرة المستديرة في القارة السمراء.

ورغم مشاركة العديد من النجوم الكبار إلا أن هناك أسماء بارزة لن تظهر في نسخة " الكان" القادمة لأسباب مختلفة.. أبرزها اللاعب الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم مارسيليا الفرنسي وأحد المواهب المميزة الذي لن يخوض البطولة لغياب منتخب بلاده عن الكان.

واستبعد المنتخب الكاميروني مهاجمه إيريك تشوبو موتينج نجم بايرن ميونخ الألماني في مفاجأة صادمة للاعب المخضرم بداعي تراجع مستواه بينما أبعدت الإصابة توماس بارتي لاعب وسط منتخب غانا وآرسنال الإنجليزي.

تشوبو موتينج

وتسببت الإصابة أيضاً في غياب ويلفريد نديدي لاعب وسط ليستر سيتي الإنجليزي ونجم المنتخب النيجيري وتم استبداله بشكل رسمي من جانب البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب النسور.

وعلى صعيد المنتخبات العربية ، أبعد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب لاعبه المخضرم عبد الرزاق حمد الله رغم تألقه اللافت مع اتحاد جدة السعودي ولم يضمه للقائمة التي ستخوض البطولة.

عبد الرزاق حمد

ويغيب عن المنتخب التونسي أحد نجومه البارزين حنبعل المجبري صانع ألعاب مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي اعتذر عن عدم خوض البطولة لارتباطه بفريقه في الفترة الحالية.

واستبعد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر الثنائي المميز سعيد بن رحمة جناح وست هام الإنجليزي بجانب ياسين براهيمي اللاعب المخضرم أيضاً من البطولة.