دورة بريزبين: أزارينكا وريباكينا إلى نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - بريزبين (أستراليا) : بلغت البيلاروسية المخضرمة فيكتوريا أزارينكا والكازاخستانية ايلينا ريباكينا، المتوجتان سابقاً بإحدى بطولات الغراند سلام، الدور نصف النهائي من دورة بريزبين الأسترالية في كرة المضرب (500)، الجمعة، بطريقتين مختلفتين.

فقد احتاجت ازارينكا الفائزة ببطولة استراليا المفتوحة عامي 2012 و2013 الى ساعتين ونصف لتخطي عقبة اللاتفية يلينا اوستابنكو 6 3 و3 6 و7 5، فيما حسمت ريباكينا الفائزة بويمبلدون عام 2022، المجموعة الاولى ضد الروسية اناستازيا بوتابوفا 6 1 ثم انسحبت الاخيرة بداعي الاصابة.

في المباراة الاولى، كانت ازارينكا مسيطرة على زمام الامور بكسر ارسال منافستها مرة واحدة لتفوز بالمجموعة الاولى. بيد ان اوستابنكو الفائزة بدورها ببطولة كبرى وتحديدا رولان غاروس الفرنسية عام 2017، استعادت توازنها وردت في المجموعة الثانية بسيناريو مماثل.

وفيما كانت الثالثة الحاسمة تتجه نحو التعادل 6 6 وجولة فاصلة، نجحت ازارينكا في كسر ارسال منافستها لتفوز بمباراة ماراثونية.

وتلتقي ازارينكا في نصف النهائي مع مواطنتها ارينا سابالينكا او الروسية داريا كاساتكينا.

وقالت ازارينكا بعد فوزها "اعتقد ان نوعية كرة المضرب كانت مدهشة، لعبت منافستي كرات خلفية قوية وضربت ارسالات ساحقة. كنت اتطلع الى مدى تطوّر لعبي هذا العام واعتقد بان الأمور جيدة من هذه الناحية".

وفي المباراة الثانية، تقدّمت ريباكينا 4 1 في المجموعة عندما استدعت منافستها دخول اخصائي العلاج لما بدا اصابة في عضلات البطن، قبل ان تستكمل المجموعة وتعلن انسحابها.