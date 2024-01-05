ريال مدريد يحسم التعاقد مع صفقة جديدة من الدوري الألماني

حسم نادي ريال مدريد الإسباني صفقة كبيرة من الدوري الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل.

وأكدت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن توصل ريال مدريد لاتفاق نهائي مع إدارة بايرن ميونيخ لضم الدولي الكندي لفونسو ديفيز، للإنتقال إلى صفوف النادي الملكي الصيف المقبل.

ويرغب ريال مدريد في التوقيع مع ديفيز، من أجل تأمين مستقبل مركز الظهير داخل الفريق الإسباني خاصًة مع تدنى مستوى الفرنسي فيرلاند ميندي الظهير الأيسر للنادي الملكي.

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ويستهدف نادي بايرن ميونيخ من الاستفادة بشكل مادي من وراء بيع ديفيز، خاصة مع علم الإدارة باهتمام كبار الأندية باللاعب، على رأسهم ريال مدريد.

ووافق ديفيز بصورة رسمية على الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل لتدعيم صفوف الملكي في الموسم الجديد وفقًا لما أكده الصحفي الإسباني آرون دومينجيز.