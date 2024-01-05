مدافع الأهلي: الانتقال للزمالك وارد في حالة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي، إنه ليس لديه أي مشكلة في اللعب لفريق الزمالك إذا قرر النادي الأهلي الاستغناء عنه.

ووجه أحمد شوبير مقدم برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع على قناة "أون تايم سبورتس"، سؤالًأ لـ خالد عبد الفتاح ضيف البرنامج في فقرة "أقر وأعترف"، قائلا: "هل ممكن تلعب للزمالك إذا قرر الأهلي الاستغناء عنك؟"، ليرد لاعب الأهلي قائلا: "لو الأهلي استغنى عادي أروح ألعب للزمالك بصراحة جدا".

وأكد عبد الفتاح أنه لم يتعرض للظلم في الأهلي وينتظر الحصول فرصة أكبر الفترة القادمة، لافتا إلى أنه لعب مع الأهلي في 27 مباراة لكن إجمالي دقائق المشاركات لم تتخطى 10 دقائق، كما أنه شارك في 3 مباريات في أكثر من مركز.

وأنهى أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق ليس ضده في سياسة التدوير، لافتا إلى أن الإصابة أثرت في مسيرته بعض الشيء.

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