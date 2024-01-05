أنباء جديدة من إيطاليا.. هل صرف الشباب نظره عن ضم زيزو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام جمال:

كشفت تقارير إعلامية عن أحدث أهداف نادي الشباب السعودي لتعزيز خط هجومه في الفترة المقبلة.

الشباب كان يستهدف التعاقد مع أحمد سيد "زيزو"، نجم الزمالك، في الميركاتو الصيفي، غير أن الصفقة لم تتم بسبب تمسك القلعة البيضاء باستمراره.

وأكدت عدة مصادر سعودية أن الشباب لا يزال يأمل في التعاقد مع زيزو حتى بعد فشل مساعيه في الصيف الماضي، وذلك حتى بعد التعاقد مع الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو.

ويعيش الشباب وضعا صعبا في الدوري السعودي هذا الموسم، حيث جمع 21 نقطة من أول 19 مباراة، ليحتل المركز الـ11 بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط.

هل صرف الشباب نظره عن ضم زيزو؟

ظهرت أنباء جديدة بخصوص اهتمامات نادي الشباب لتعزيز الهجوم، وهو ما يشكك في استمرار النادي العاصمي بصفقة زيزو.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، فإن الشباب يستهدف في الوقت الحالي التعاقد مع ماتيو بوليتانو، جناح نابولي الإيطالي.

وأشار التقرير إلى أن الشباب يعرض على نابولي مبلغ 12 مليون يورو لإتمام الصفقة.

على جانب آخر يعرض الشباب على اللاعب صاحب الـ30 عاما عقدا مدته 3 سنوات، براتب 7 ملايين سنويا.

جدير بالذكر أن عقد بوليتانو مع نابولي يمتد حتى صيف 2025 (نهاية الموسم المقبل).

وشارك الجناح الأيمن الإيطالي في 24 مباراة مع نابولي بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5.